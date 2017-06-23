Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ Число погибших в результате протестов в Венесуэле возросло до 76 человек. Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, накануне военнослужащие застрелили еще одного демонстранта, утверждая, что он пытался напасть на военную базу.

По меньшей мере два солдата открыли огонь по демонстрантам, когда те начали кидать камни в сторону базы. Помимо убитого, еще как минимум два человека получили ранения.

Вот уже несколько месяцев как десятки тысяч людей проводят акции протестова против арестов оппозиции, нехватки продовольствия и планов президента страны изменить Конституцию.