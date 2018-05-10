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    Число погибших в результате прорыва дамбы в Кении возросло до 48 человек - ОБНОВЛЕНО - 2

    В результате прорыва дамбы, подтопления и разрушений пострадали не менее 2,5 тысячи человек

    Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ Число погибших в результате прорыва дамбы в Кении возросло до 48 человек, многие до сих пор числятся пропавшими без вести, сообщает местное издание Standard.

    Как передает Report, ранее сообщалось о 38 погибших и 39 пострадавших.

    Издание отмечает, что из-за инцидента вред был нанесен жилым домам, школам и предприятиям.

    Прорыв дамбы "Пател" в районе Субукиа произошел в ночь на четверг. В результате инцидента несколько густонаселенных деревень были затоплены. Ранее сообщалось, что в общей сложности в результате прорыва дамбы, подтопления и разрушений пострадали не менее 2,5 тысячи человек. По словам представителей местных властей, в районе прорыва дамбы проводится эвакуация.

    ***13:55

    Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ Число погибших в результате прорыва дамбы в Кении возросло до 38 человек, сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости. 

    Ранее сообщалось о 39 пострадавших.

    Заместитель окружного комиссара Восточного Накуру Омар Салат заявил, что правительство поможет оставшимся без крова найти временное укрытие и предоставит им еду.

    *** 10:58

    В кенийском Субукиа в ночь 10 мая произошел прорыв дамбы.

    Как сообщает Report со ссылкой на Euronews, по меньшей мере 20 человек погибли. Десятки доставлены в больницы.

    В этом регионе Кении на протяжении нескольких дней идут дожди, по информации СМИ страны в общей сложности от прорыва дамбы, последующих подтопления и разрушений могли пострадать 2 500 человек.

    В настоящий момент на месте прорыва дамбы идет эвакуация.

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