Число погибших в результате прорыва дамбы в Бразилии возросло до 99

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Баку. 31 января. REPORT.AZ/ Число погибших в результате прорыва дамбы, произошедшего на юго-востоке Бразилии на прошлой неделе, возросло до 99 человек.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в среду подполковник Флавиу Годинью, представитель гражданской обороны штата Минас-Жерайс.

«(На данный момент) число погибших составляет 99 человек, личности 57 из них установлены», – сказал он на пресс-конференции, которую транслировал в прямом эфире телеканал Globo.

Годинью добавил, что еще 259 человек по-прежнему числятся пропавшими без вести.

Ранее сообщалось о 84 жертвах ЧП.