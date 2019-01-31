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    Число погибших в результате прорыва дамбы в Бразилии возросло до 99

    Число погибших в результате прорыва дамбы, произошедшего на юго-востоке Бразилии на прошлой неделе, возросло до 99 человек
    © AP

    Баку. 31 января. REPORT.AZ/ Число погибших в результате прорыва дамбы, произошедшего на юго-востоке Бразилии на прошлой неделе, возросло до 99 человек.

    Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в среду подполковник Флавиу Годинью, представитель гражданской обороны штата Минас-Жерайс.

    «(На данный момент) число погибших составляет 99 человек, личности 57 из них установлены», – сказал он на пресс-конференции, которую транслировал в прямом эфире телеканал Globo.

    Годинью добавил, что еще 259 человек по-прежнему числятся пропавшими без вести.

    Ранее сообщалось о 84 жертвах ЧП.

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