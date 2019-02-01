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    Число погибших в результате прорыва дамбы в Бразилии возросло до 110

    Eще 238 человек числятся пропавшими без вести

    Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Число погибших в результате прорыва дамбы, произошедшего на юго-востоке Бразилии на прошлой неделе, возросло до 110 человек.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в четверг подполковник Флавиу Годинью, представитель гражданской обороны штата Минас-Жерайс.

    "Число погибших [на данный момент] составляет 110 человек, личности 71 из них установлены", - сказал он на пресс-конференции, которую транслировал в прямом эфире телеканал Globo. Ранее сообщалось о 99 жертвах ЧП. Годинью добавил, что еще 238 человек числятся пропавшими без вести.

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