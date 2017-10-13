Число погибших в результате пожаров в Калифорнии возросло до 31

Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ В результате природных пожаров в американском штате Калифорния погиб 31 человек.
Как передает Report, об этом сообщает ABC.
Ранее СМИ писали о 29 погибших.
10 октября президент США Дональд Трамп утвердил декларацию о стихийном бедствии в штате.
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Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ По меньшей мере 29 человек погибли в результате природных пожаров в американском штате Калифорния.
Как передает Report, об этом сообщает телеканал ABC.
Отмечается, что стихия также повредила или уничтожила тысячи домов и офисов.
Ранее СМИ писали о 26 погибших.
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