Число погибших в результате пожаров в Калифорнии возросло до 31

Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ В результате природных пожаров в американском штате Калифорния погиб 31 человек.

Как передает Report, об этом сообщает ABC.

Ранее СМИ писали о 29 погибших.

10 октября президент США Дональд Трамп утвердил декларацию о стихийном бедствии в штате.

***02:52

Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ По меньшей мере 29 человек погибли в результате природных пожаров в американском штате Калифорния.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал ABC.

Отмечается, что стихия также повредила или уничтожила тысячи домов и офисов.

Ранее СМИ писали о 26 погибших.