Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ Число погибших в результате пожаров в Хакасии составляет 14 человек. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявили в Центре медицины катастроф региона.

По данным МЧС России, в результате пожаров сгорели более 1,2 тысяч домов, более 2 тысяч человек лишились жилья, многие из них размещены у родственников.

На территории Хакасии развернуты девять пунктов временного размещения населения. В эвакуации населения в безопасную зону задействованы 106 человек и 14 единиц техники.