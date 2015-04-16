Число погибших в результате пожаров в Хакасии возросло до 30 человек

Баку. 16 апреля. REPORT.AZ/ Число погибших в результате масштабных природных пожаров в Хакасии возросло до 30 человек. Еще двое числятся пропавшими без вести. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил источник в правительстве республики. Ранее сообщалось, что жертвами стихии в республике стали 29 человек.

По последним данным, в больницы Хакасии после пожаров обратились 1072 человека, из них госпитализированы 53. Министр здравоохранения Хакасии Владимир Титов сказал корреспонденту ТАСС, что "медики республики работают с пострадавшими в усиленном режиме, пациенты обеспечены всем необходимым для лечения".

"Травмы у некоторых из них очень сложны. Мы делаем все возможное, чтобы спасти людей", - сказал он.

Ураганный ветер, обрушившийся на Хакасию 12 апреля, стал одной из причин масштабных пожаров. Стремительному распространению огня способствовали жара и порывы ветра силой до 25 м/с. Различные степени повреждения получили 1328 частных жилых домов на территории 33 населенных пунктов, остались без крова 4694 человека.