Число погибших в результате оползня в Китае возросло до 25 человек

Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ Число жертв оползня, сошедшего на деревню в провинции Чжэцзян на востоке Китая, возросло до 25 человек, 12 числятся пропавшими без вести, сообщает Report со ссылкой на "Синьхуа".

Инцидент произошел в деревне Лидонг в городском округе Лишуй вечером в пятницу. Потоки грязи и камней обрушились на деревню, оставив 27 домов погребенными под землю. До сих пор спасателям удалось обнаружить лишь одного выжившего. Более 300 жителей деревни были эвакуированы.