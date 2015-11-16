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    Число погибших в результате оползня в Китае возросло до 25 человек

    12 человек числятся пропавшими без вести

    Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ Число жертв оползня, сошедшего на деревню в провинции Чжэцзян на востоке Китая, возросло до 25 человек, 12 числятся пропавшими без вести, сообщает  Report со ссылкой на "Синьхуа".

    Инцидент произошел в деревне Лидонг в городском округе Лишуй вечером в пятницу. Потоки грязи и камней обрушились на деревню, оставив 27 домов погребенными под землю. До сих пор спасателям удалось обнаружить лишь одного выжившего. Более 300 жителей деревни были эвакуированы. 

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