Число погибших в результате оползня в Гватемале превысило 200 человек

Баку. 8 октября. REPORT.AZ/ Число погибших в результате мощного оползня в гватемальском городке Санта-Катарина-Пинула превысило 200 человек, сообщают в среду власти страны, информирует Report со ссылкой на РИА «Новости».

"Прокуроры, работающие на месте трагедии, сообщили об извлечении (из-под завалов) 202 тел погибших", — говорится в информации прокуратуры Гватемалы, размещенной в ее официальном микроблоге в Twitter.

Ранее сообщалось о 186 погибших, судьба еще примерно 300 человек до сих пор неизвестна.

При этом эксперты говорят о риске еще одного оползня. По данным национального совета по защищенным зонам Гватемалы, сейчас на холме, с которого сошел первый оползень, накрывший собой 125 жилых домов, зафиксировано появление еще одной трещины. Она теоретически может спровоцировать новый сход тысяч тонн земли на населенный пункт. В непосредственной близи от холма работают десятки спасателей, разбирающих завалы.