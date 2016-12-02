Число погибших в результате лесных пожаров в Теннесси выросло до 11

Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ Число погибших в результате природных пожаров в штате Теннесси США достигло 11 человек.

Как передает Report, об этом сообщил представитель агентства по чрезвычайным ситуациям в штате Дин Фленер.

В понедельник ночью сильные ветры ускорили распространение пожаров, которые вынудили более 14 тыс. жителей и туристов покинуть город Гатлинберг, передает AP. Ранее местные правоохранительные органы задержали возможного поджигателя.