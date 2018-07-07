Число погибших в результате крушения судов в Таиланде возросло до 41 человека

Баку. 7 июля. REPORT.AZ/ Губернатор провинции Пхукет Норрапхат Плодтхонг в субботу заявил СМИ, что еще восемь тел были обнаружены после крушения двух катеров в водах Пхукета на юге Таиланда. Как сообщает Report со ссылкой на агентство "Синьхуа", число погибших при крушении возросло до 41 человека, еще 15 по-прежнему числятся пропавшими без вести.

Между тем, полиция Таиланда предъявила обвинения капитанам двух туристических судов, которые в четверг перевернулись у берегов таиландского острова Пхукет.

Напомним, две туристические лодки, на борту которых находились около 150 человек, попали в шторм и перевернулись у берегов острова Пхукет.

По данным губернатора провинции, на одной лодке находилось 105 человек - 93 пассажира и 12 членов экипажа и гиды, спасти удалось лишь 49 пострадавших. На борту второго судна были туристы из Китая и стран Европы, они, по информации AP, спасены и доставлены на берег.