Число погибших в результате извержения вулкана в Гватемале увеличилось до 99 - ОБНОВЛЕНО - 3

Баку. 7 июня. REPORT.AZ/ Число погибших в результате извержения вулкана Фуэго в Гватемале увеличилось до 99.

Как сообщает Report, об этом сообщает AFP со ссылкой на власти.

анее сообщалось, что по меньшей мере 192 человека остаются пропавшими без вести.

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Баку. 7 июня. REPORT.AZ/ Не менее 84 человек стали жертвами извержения вулкана Фуэго в Гватемале.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в среду агентство EFE.

По его данным, тела еще нескольких погибших были обнаружены в ходе поисковых работ в деревне Сан-Мигель-Лос-Лотес, которая при извержении 3 июня оказалась погребена под слоем лавы, грязи и камней.

Только в этом районе пропавшими без вести считаются еще несколько десятков человек, а их общее количество превышает 190.

Последствия самого мощного за последние годы извержения Фуэго затронули более 1,7 млн человек. В связи с гибелью людей в Гватемале был объявлен трехдневный траур.

***22:28

Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ Обнаружены тела еще 6 погибших в результате извержения вулкана Фуэго в Гватемале.

Как сообщает Report, общее число жертв трагедии достигло 82, с учетом женщины, скончавшейся в больнице от многочисленных ожогов.

Напомним, согласно данным национальной службы по борьбе с последствиями стихийных бедствий Гватемалы, пропавшими без вести числятся еще 192 человека.