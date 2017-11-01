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    Число погибших в результате инцидента в Нью-Йорке увеличилось до восьми - ОБНОВЛЕНО

    Отмечается, что более 12 человек получили ранения

    Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ Число погибших в результате инцидента в Нью-Йорке во вторник составило восемь человек, более 12 пострадали.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил на пресс-конференции мэр мегаполиса Билл де Блазио.

    "Согласно данным, которыми мы обладаем на данный момент, восемь невинных людей расстались с жизнь сегодня, более 12 получили ранения", - уточнил градоначальник.

    Согласно официальным данным полиции, злоумышленник на грузовом автомобиле ехал по выделенной для велосипедистов полосе на проезжей части и давил всех, кто попадался ему на пути. Подозреваемый взят под стражу.Власти считают, что мужчина действовал намеренно, и назвали произошедшее террористическим актом.

    По данным правоохранительных органов, атаку совершил одиночка. СМИ назвали его имя - это уроженец Узбекистана Сайфулло Саипов, проживающий в штате Флорида. Власти официально личность подозреваемого не раскрывают.

    ***23:53

    Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ Неизвестный открыл стрельбу на Манхэттене в Нью-Йорке.

    Как передает Report со ссылкой на NBC News, есть раненые.

    По данным местной полиции, в связи со стрельбой задержан один человек.

    В настоящее время выясняются обстоятельства инцидента.

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