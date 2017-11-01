Число погибших в результате инцидента в Нью-Йорке увеличилось до восьми - ОБНОВЛЕНО

Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ Число погибших в результате инцидента в Нью-Йорке во вторник составило восемь человек, более 12 пострадали.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил на пресс-конференции мэр мегаполиса Билл де Блазио.

"Согласно данным, которыми мы обладаем на данный момент, восемь невинных людей расстались с жизнь сегодня, более 12 получили ранения", - уточнил градоначальник.

Согласно официальным данным полиции, злоумышленник на грузовом автомобиле ехал по выделенной для велосипедистов полосе на проезжей части и давил всех, кто попадался ему на пути. Подозреваемый взят под стражу.Власти считают, что мужчина действовал намеренно, и назвали произошедшее террористическим актом.

По данным правоохранительных органов, атаку совершил одиночка. СМИ назвали его имя - это уроженец Узбекистана Сайфулло Саипов, проживающий в штате Флорида. Власти официально личность подозреваемого не раскрывают.

***23:53

Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ Неизвестный открыл стрельбу на Манхэттене в Нью-Йорке.

Как передает Report со ссылкой на NBC News, есть раненые.

По данным местной полиции, в связи со стрельбой задержан один человек.

В настоящее время выясняются обстоятельства инцидента.