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    Число погибших в результате бомбардировки Израиля на границе с сектором Газа возросло до 14 - ОБНОВЛЕНО - 2

    Более 1200 человек получили ранения

    Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ Не менее 14 палестинцев погибли, свыше тысячи получили ранения в столкновениях с израильскими военными вдоль границы сектора Газа

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщают представителиь местных медицинских служб Ашраф аль-Кидра.

    "Общее число убитых сегодня с рассвета достигло 14-ти. Раненых — 1,2 тысячи человек", - в очередной раз обновил данные о потерях собеседник агентства.

    *** 20:26

    Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ По меньшей мере 11 палестинцев погибли, более 600 получили ранения в столкновениях с израильскими военными вдоль границы сектора Газа.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщают местные медики.

    "Общее число убитых в столкновениях с утра достигло 11 человек", - обновил данные о потерях официальный представитель местного минздрава Ашраф аль-Кидра.

    ***19:14

    Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ Управление здравоохранения Газы заявило, что в результате действий израильских военнослужащих в пятницу, 30 марта, убиты семеро жителей сектора.

    Как сообщает Report со ссылкой на израильские СМИ, число раненых на границе Газы достигло 500.

    Отмечается, что участники волнений жгли покрышки и швыряли камни в израильских военнослужащих.

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