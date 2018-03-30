Число погибших в результате бомбардировки Израиля на границе с сектором Газа возросло до 14 - ОБНОВЛЕНО - 2

Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ Не менее 14 палестинцев погибли, свыше тысячи получили ранения в столкновениях с израильскими военными вдоль границы сектора Газа

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщают представителиь местных медицинских служб Ашраф аль-Кидра.

"Общее число убитых сегодня с рассвета достигло 14-ти. Раненых — 1,2 тысячи человек", - в очередной раз обновил данные о потерях собеседник агентства.

*** 20:26

Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ По меньшей мере 11 палестинцев погибли, более 600 получили ранения в столкновениях с израильскими военными вдоль границы сектора Газа.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщают местные медики.

"Общее число убитых в столкновениях с утра достигло 11 человек", - обновил данные о потерях официальный представитель местного минздрава Ашраф аль-Кидра.

***19:14

Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ Управление здравоохранения Газы заявило, что в результате действий израильских военнослужащих в пятницу, 30 марта, убиты семеро жителей сектора.

Как сообщает Report со ссылкой на израильские СМИ, число раненых на границе Газы достигло 500.

Отмечается, что участники волнений жгли покрышки и швыряли камни в израильских военнослужащих.