​Число погибших в результате авиаудара по больнице в Йемене выросло до 14 человек

Баку. 16 Августа. REPORT.AZ/ Число погибших в результате авиаудара, нанесенного 15 августа по больнице в провинции Хаджа в Йемене, возросло до 14 человек.

Как передает Report, об этом сообщила гуманитарная организация "Врачи без границ" (Medecins Sans Frontieres, MSF).

"Минувшей ночью трое из пяти пациентов, госпитализированных после авиаудара, от которого пострадала больница, работающая при поддержке MSF на северо-западе Йемена, скончались, увеличив число смертей в Хадже с 11 до 14", - заявил официальный представитель организации Лукас Неф.

Среди умерших от ран - два сотрудника MSF, отметил он. Ранены 24 человека, они проходят лечение в различных клиниках.