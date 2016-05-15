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    Число погибших в результате атаки смертника в Йемене выросло до 41

    Ранее сообщалось о 30 погибших новобранцах полиции и 70 раненых

    Баку. 15 Май. REPORT.AZ/ Смертник подорвал себя на юге Йемена, 41 человек погиб, более 60 ранены.

    Как передает Report, об этом сообщает телеканал Sky News Arabia.

    Ранее сообщалось о 30 погибших новобранцах полиции и 70 раненых.

    Смертник подорвал себя в воскресенье в городе Эль-Мукалла на юге Йемена. Инцидент произошел рядом с центром набора сотрудников полиции на окраине города. Смертник привел в действие взрывное устройство, когда оказался в рядах новобранцев.

    Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка ИГИЛ.

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