Число погибших в результате атаки смертника в Йемене выросло до 41

Баку. 15 Май. REPORT.AZ/ Смертник подорвал себя на юге Йемена, 41 человек погиб, более 60 ранены.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал Sky News Arabia.

Ранее сообщалось о 30 погибших новобранцах полиции и 70 раненых.

Смертник подорвал себя в воскресенье в городе Эль-Мукалла на юге Йемена. Инцидент произошел рядом с центром набора сотрудников полиции на окраине города. Смертник привел в действие взрывное устройство, когда оказался в рядах новобранцев.

Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка ИГИЛ.