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    Число погибших в результате атаки боевиков террористической группировки в Сомали возросло до 59 человек

    Ранения получили почти 40 человек© Courtesy İmage

    Баку. 10 июня. REPORT.AZ/ Число погибших в результате атаки боевиков террористической группировки "Аш-Шабаб" на город Аф Урур на северо-западе Сомали возросло до 59 человек.

    Как передает Report, об этом сoобщает агентство Рейтер со ссылкой на представителя военных.

    Ранее сообщалось о 38 погибших и 18 раненых.

    По данным представителя ВС страны, ранения получили почти 40 человек. "Мы подтверждаем, что 59 человек погибли, в том числе шесть женщин. Ранения получили 38 человек", — сообщил майор Мохамед Абди.

    Ранее сообщалось, что боевики "Аш-Шабаб" захватили город Аф Урур на северо-западе Сомали. Террористы заявляли об убийстве более 60 сомалийских военных. Позднее вооруженные силы Сомали вернули под контроль захваченный террористами город.

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