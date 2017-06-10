Число погибших в результате атаки боевиков террористической группировки в Сомали возросло до 59 человек

© Courtesy İmage

Баку. 10 июня. REPORT.AZ/ Число погибших в результате атаки боевиков террористической группировки "Аш-Шабаб" на город Аф Урур на северо-западе Сомали возросло до 59 человек.

Как передает Report, об этом сoобщает агентство Рейтер со ссылкой на представителя военных.

Ранее сообщалось о 38 погибших и 18 раненых.

По данным представителя ВС страны, ранения получили почти 40 человек. "Мы подтверждаем, что 59 человек погибли, в том числе шесть женщин. Ранения получили 38 человек", — сообщил майор Мохамед Абди.

Ранее сообщалось, что боевики "Аш-Шабаб" захватили город Аф Урур на северо-западе Сомали. Террористы заявляли об убийстве более 60 сомалийских военных. Позднее вооруженные силы Сомали вернули под контроль захваченный террористами город.