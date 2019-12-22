​Число погибших в протестах в Индии выросло до 17

В Индии число погибших в ходе акций протеста против нового закона о гражданстве возросло до 17.

Как передает Report, со ссылкой на "Anadolu", об этом сообщил начальник полиции индийского штата Уттар-Прадеш Ом Пракаш Сингх, в столкновениях во время протестов в штате погибли еще три человека, и общее число погибших достигло девяти.

По его словам, власти обеспокоены возможным ростом числа погибших.

Число задержанных в ходе протестов со вчерашнего дня превысило 600, отметил начальник полиции.

Таким образом, число погибших в ходе протестов по всей Индии достигло 17, а число задержанных - четырех тысяч.

Массовые акции протеста и беспорядки вспыхнули в Индии 11 декабря, а именно после того, как парламент одобрил новые поправки в закон о гражданстве.