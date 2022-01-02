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Число погибших в протестах против военного переворота в Судане возросло до 54

Число погибших в протестах против военного переворота в Судане возросло до 54 Число жителей Судана, погибших в ходе акций протеста против военного переворота, возросло до 54 человек.
Другие страны
2 января 2022 г. 03:41
Число погибших в протестах против военного переворота в Судане возросло до 54

Число жителей Судана, погибших в ходе акций протеста против военного переворота, возросло до 54 человек.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Центрального комитета врачей Судана.

По данным комитета, погиб 23-летний Абдулла Аббас, застреленный во время демонстрации против военного переворота 30 декабря.

В заявлении говорится, что со смертью Аббаса количество людей, убитых в ходе протестов 30 декабря 2021 года, достигло 6, а общее количество подтвержденных смертей с 25 октября 2021 года по настоящее время достигло 54.

Комитет обвинил силы безопасности в том, что для разгона протестующих были применены боевые пули, тогда как суданские правоохранители отвергают эти обвинения.

Отметим, что 19 декабря прошлого года, в третью годовщину массовых протестов в Судане, приведших к свержению администрации Омара аль-Башира, по всей стране прошли широкомасштабные демонстрации. Участники акции вышли с требованием гражданской администрации. Суданские силовики применили против собравшихся перед Президентским дворцом демонстрантов слезоточивый газ и шумовые гранаты.

В результате вмешательства военных в народное восстание, вспыхнувшее из-за резкого роста стоимости жизни, в Судане 11 апреля 2019 года был отправлен в отставку президент Омар аль-Башир.

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Версия на азербайджанском языке Sudanda hərbi çevrilişə qarşı etirazlarda ölənlərin sayı 54 nəfərə çatıb

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