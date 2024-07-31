Число погибших в оползнях в Индии превысило 140 человек

Число погибших в результате нескольких оползней в южном индийском штате Керала возросло до 143.

Число погибших в результате нескольких оползней в южном индийском штате Керала возросло до 143.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такие данные опубликовал департамент здравоохранения штата.

Ранее сообщалось о более чем 100 погибших. Множество местных жителей числятся пропавшими без вести. Среда объявлена днем траура в Керале.

В ночь на вторник после продолжительных муссонных ливней на район Ваянад на северо-востоке штата в течение четырех часов сошло три оползня. На месте ЧП продолжается поисково-спасательная операция, в ней участвуют военные, задействована техника ВВС, поисковые собаки. В районе Ваянад оползнями снесено множество домов, разрушены дороги и мост.