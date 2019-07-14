Число погибших в Непале возросло до 43 - ОБНОВЛЕНО

Число погибших в результате наводнений и оползней, вызванных проливными дождями в Непале, возросло до 43. Как передает Report, об этом сообщает агентство ANI.

Ранее сообщалось о 32 погибших. Отмечается, что еще 24 человека числятся пропавшими без вести, около 20 пострадали.

Проливные дожди начались в Непале в четверг. Стихия затронула 21 район страны, 850 человек были эвакуированы. Около 28 тыс. сотрудников сил безопасности мобилизованы для того, чтобы оказать необходимую помощь. Власти Непала настоятельно рекомендуют местным жителям оставаться в безопасных местах.

***17:41. 13.07.2019

По меньшей мере 32 человека погибли, 12 получили ранения и 17 пропали без вести в результате наводнений и оползней в Непале. Как передает Report, об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на данные МВД этой страны.

Отмечается, что стихия затронула 21 район Непала. Властям удалось эвакуировать 831 человека на данный момент.Суперинтендант полиции Рамеш Тапа сообщил, что в общей сложности почти 28 тысяч сотрудников полиции готовы к проведению спасательной операции в разных районах страны. Также накануне в Катманду состоялось заседание специального комитета под эгидой МВД. Было решено начать операцию по спасению, оказанию помощи и восстановлению на местах.