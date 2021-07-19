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Число погибших в Мумбаи из-за ливней достигло 33 человек

Число погибших в Мумбаи из-за ливней достигло 33 человек Общее число погибших из-за вызванных муссонными ливнями обрушений зданий в индийском мегаполисе Мумбаи увеличилось до 33. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает Times of India.
Другие страны
19 июля 2021 г. 15:00
Число погибших в Мумбаи из-за ливней достигло 33 человек

Общее число погибших из-за вызванных муссонными ливнями обрушений зданий в индийском мегаполисе Мумбаи увеличилось до 33. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает Times of India.

Как сообщает издание, на месте инцидентов продолжаются спасательные работы, количество жертв может еще вырасти.

Центральное правительство и власти штата Махараштра, столицей которого является Мумбаи, объявили о помощи семьям погибших и пострадавших.

По информации метеорологов, в Мумбаи с вечера минувшей субботы до утра воскресенья было зафиксировано около 200 мм осадков. Ливни вызвали сильное наводнение в низинных районах города. Обрушения зданий, вызванные сходом селей и подтоплением, произошли в районах Чембур, Вихроли, Бхандпур.

Метеорологи предупреждают, что в ближайшие дни мощные муссонные ливни в Мумбаи могут продолжиться.

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