Число погибших в Магдебурге в результате теракта возросло до шести человек

Число погибших в результате теракта на рождественской ярмарке в германском Магдебурге (федеральная земля Саксония-Анхальт) возросло до шести человек.

Число погибших в результате теракта на рождественской ярмарке в германском Магдебурге (федеральная земля Саксония-Анхальт) возросло до шести человек.

Как передает Report, об этом сообщает агентство DPA.

"После теракта в Магдебурге зарегистрирована шестая жертва. Женщина 52 лет скончалась от полученных травм в больнице", - сказал представитель прокуратуры города Наумбурга.

Ранее сообщалось о том, что водитель BMW 20 декабря вечером умышленно направил машину в сторону людей на рождественском рынке в Магдебурге. Погибли 5 человек, 235 пострадали. Подозреваемый Талеб А. является выходцем из Саудовской Аравии 1974 года рождения. Он был задержан на месте преступления. Мужчина прибыл в Германию в 2006 году, а в 2016-м получил статус политического беженца в ФРГ. Его арестовали и поместили в СИЗО.