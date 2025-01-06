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Число погибших в Магдебурге в результате теракта возросло до шести человек

Число погибших в Магдебурге в результате теракта возросло до шести человек Число погибших в результате теракта на рождественской ярмарке в германском Магдебурге (федеральная земля Саксония-Анхальт) возросло до шести человек.
Другие страны
6 января 2025 г. 12:43
Число погибших в Магдебурге в результате теракта возросло до шести человек

Число погибших в результате теракта на рождественской ярмарке в германском Магдебурге (федеральная земля Саксония-Анхальт) возросло до шести человек.

Как передает Report, об этом сообщает агентство DPA.

"После теракта в Магдебурге зарегистрирована шестая жертва. Женщина 52 лет скончалась от полученных травм в больнице", - сказал представитель прокуратуры города Наумбурга.

Ранее сообщалось о том, что водитель BMW 20 декабря вечером умышленно направил машину в сторону людей на рождественском рынке в Магдебурге. Погибли 5 человек, 235 пострадали. Подозреваемый Талеб А. является выходцем из Саудовской Аравии 1974 года рождения. Он был задержан на месте преступления. Мужчина прибыл в Германию в 2006 году, а в 2016-м получил статус политического беженца в ФРГ. Его арестовали и поместили в СИЗО.

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