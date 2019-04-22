Число погибших в Ливии увеличилось до 254

В Ливии в результате боевых действий, по последним данным, погибли 254 человека, ещё более 1,2 тыс. получили ранения.

Как передаёт Report со ссылкой на иностранные СМИ, об этом сообщает ливийское отделение Всемирной организации здравоохранения в Twitter.

"Число погибших в результате столкновений в Триполи достигло 254, и 1228 человек получили ранения", - указано в сообщении.

Отмечается, что на прошлой неделе специализированные медицинские бригады ВОЗ провели операции в больницах Ливии.

Ранее сообщалось, что Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) начала эвакуацию беженцев из Ливии, переместив из охваченной конфликтом страны в Нигер более 150 человек.