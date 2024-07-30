Число погибших в конфликте племен в Пакистане увеличилось до 49 человек

Число погибших в перестрелках в ходе межплеменного конфликта в пакистанском секторе Куррам на границе с Афганистаном достигло 49, около 200 человек ранены.

Число погибших в перестрелках в ходе межплеменного конфликта в пакистанском секторе Куррам на границе с Афганистаном достигло 49, около 200 человек ранены.

Как передает Report, об этом сообщает газета The Nation.

Конфликт возник на прошлой неделе в результате спора из-за прав на земельный участок между двумя местными племенами, и сейчас он перерос в столкновения на религиозной почве. Боевики из обоих племен не прекращают ожесточенные перестрелки из реактивных гранатометов, пулеметов и автоматического стрелкового оружия.

Попытки администрации Куррама и сил безопасности прекратить кровопролитие пока не принесли результата. Из-за накалившейся обстановки власти были вынуждены закрыть рынки и школы в части населенных пунктов, движение на дорогах приостановлено. Из-за блокады дорог местное население испытывает нехватку продуктов питания и лекарств.