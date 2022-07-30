Число погибших в Кентукки из-за наводнения возросло до 25

Сильные ливни в американском штате Кентукки привели к наводнению. Погибли уже 25 человек, еще 250 числятся пропавшими без вести.

Сильные ливни в американском штате Кентукки привели к наводнению. Погибли уже 25 человек, еще 250 числятся пропавшими без вести.

Как передает Report, об этом сообщает The New York Times (NYT).

Вчера, 29 июля, президент США Джо Байден одобрил введение в Кентукки режима чрезвычайного положения. По данным портала Poweroutage.us, более 17 тыс. жителей штата остаются без электричества.

Ожидается, что число погибших продолжит расти на протяжении нескольких недель, потому что ряд районов штата остаются труднодоступными для спасателей.

Власти Кентукки уже назвали наводнение сильнейшим в истории штата. NYT писало, что это стало следствием климатического кризиса.