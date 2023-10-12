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Число погибших в Израиле граждан Таиланда возросло до 21

Число погибших в Израиле граждан Таиланда возросло до 21 Число погибших подданных Таиланда в Израиле в результате действий палестинских радикалов возросло до 21.
Другие страны
12 октября 2023 г. 07:57
Число погибших в Израиле граждан Таиланда возросло до 21

Число погибших подданных Таиланда в Израиле в результате действий палестинских радикалов возросло до 21.

Как передает Report, об этом сообщил таиландский премьер-министр Сеттха Тхависин на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

По его словам, в течение минувшей ночи правительство обсуждало варианты эвакуации соотечественников из Израиля через Иорданию, однако все они были признаны небезопасными, поскольку маршруты пролегают "через районы активного конфликта". "Правительство делает все возможное, чтобы позаботиться о гражданах Таиланда в этой сложной ситуации. В Израиль была направлена дополнительная группа официальных лиц, которая будет заниматься организацией их эвакуации воздушным транспортом. Это лучший вариант на данный момент, чтобы сделать это как можно быстрее и безопаснее", - написал он.

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