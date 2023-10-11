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Число погибших в Израиле граждан Таиланда возросло до 20

Число погибших в Израиле граждан Таиланда возросло до 20 Число погибших граждан Таиланда в Израиле в результате действий палестинских радикалов возросло до 20 человек.
Другие страны
11 октября 2023 г. 09:15
Число погибших в Израиле граждан Таиланда возросло до 20

Число погибших граждан Таиланда в Израиле в результате действий палестинских радикалов возросло до 20 человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила генеральный директор департамента информации и пресс-секретарь МИД Таиланда Канчана Пхатхарачок.

"Общее число погибших составляет 20 человек. Посольство Таиланда в Израиле также получило информацию об увеличении числа пострадавших, которое достигло 13 человек. В заложниках находятся 14 таиландских граждан", - сказала она.

По ее словам, около 4 тыс. таиландцев пожелали эвакуироваться из Израиля. Как ожидается, первая группа из 15 человек 12 октября покинет эту страну коммерческим рейсом. Премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин в субботу распорядился подготовить самолеты Airbus A340 и C-130 для эвакуации таиландских граждан из Израиля, однако израильские власти пока не выдали соответствующего разрешения.

Всего в Израиле проживают около 30 тыс. граждан Таиланда, 5 тыс. из них находились в районе сектора Газа.

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Версия на английском языке Death toll of Thai citizens in Israel rises to 20

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