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    Число погибших в Индии при сходе поезда с рельсов выросло до восьми - ОБНОВЛЕНО

    Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ Восемь человек погибли и более 50 пострадали в результате схода с рельсов поезда в Индии.

    Как передаёт Report, об этом сообщает издание Indian Express.

    Ранее сообщалось о шести погибших и нескольких пострадавших.

    ***07:38

    Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ В Индии поезд сошёл с рельсов.

    Как передает Report, об этом информирует Hindustan Times.

    По данным издания, инцидент произошёл в 03:58 в штате Бихар. Отмечается, что с железнодорожных путей сошли девять вагонов.

    В результате происшествия погибли шесть человек.

    Все обстоятельства ЧП выясняются.

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