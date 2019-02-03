Число погибших в Индии при сходе поезда с рельсов выросло до восьми - ОБНОВЛЕНО

Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ Восемь человек погибли и более 50 пострадали в результате схода с рельсов поезда в Индии.
Как передаёт Report, об этом сообщает издание Indian Express.
Ранее сообщалось о шести погибших и нескольких пострадавших.
***07:38
Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ В Индии поезд сошёл с рельсов.
Как передает Report, об этом информирует Hindustan Times.
По данным издания, инцидент произошёл в 03:58 в штате Бихар. Отмечается, что с железнодорожных путей сошли девять вагонов.
В результате происшествия погибли шесть человек.
Все обстоятельства ЧП выясняются.
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