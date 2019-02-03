Число погибших в Индии при сходе поезда с рельсов выросло до восьми - ОБНОВЛЕНО

Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ Восемь человек погибли и более 50 пострадали в результате схода с рельсов поезда в Индии.

Как передаёт Report, об этом сообщает издание Indian Express.

Ранее сообщалось о шести погибших и нескольких пострадавших.

***07:38

Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ В Индии поезд сошёл с рельсов.

Как передает Report, об этом информирует Hindustan Times.

По данным издания, инцидент произошёл в 03:58 в штате Бихар. Отмечается, что с железнодорожных путей сошли девять вагонов.

В результате происшествия погибли шесть человек.

Все обстоятельства ЧП выясняются.