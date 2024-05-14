Число погибших в ходе столкновений в пакистанской части Кашмира достигло четырех

Число жителей пакистанской зоны Кашмира, погибших в ходе продолжающихся столкновений с полицией, достигло четырех.

Число жителей пакистанской зоны Кашмира, погибших в ходе продолжающихся столкновений с полицией, достигло четырех.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Dawn.

Трое жителей погибли и шестеро ранены за последние сутки в результате применения спецназом полиции огнестрельного оружия и гранат со слезоточивым газом в ответ на нападение на их автоколонну в районе административного центра региона - города Музаффарабад. По сообщениям местных СМИ, на прошлой неделе в столкновениях с правоохранителями в пакистанском Кашмире был убит 1 человек, 90 получили ранения.

После новых стычек с силовиками участники протестов не исключают возобновления своего марша на Музаффарабад, чтобы добиться от властей реального улучшения социально-экономической ситуации. Жители пакистанской части Кашмира требуют обуздать рост цен на продовольственные товары и прекратить увеличение тарифов на электроэнергию, что вызвало повышение в апреле уровня инфляции в Пакистане до 17,3%.

В понедельник премьер-министр страны Шахбаз Шариф одобрил выделение 23 млрд рупий (86 млн долларов) на меры по снижению инфляции и предоставление государственных субсидий населению пакистанского Кашмира на покупку продовольствия. Однако это не привело к прекращению протестов в регионе, отмечает Dawn.