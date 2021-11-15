Число погибших в ходе протестов в Судане возросло до 23

Не менее 23 человек погибли в ходе акций протеста против военного мятежа в Судане, которые продолжаются с 25 октября.

Не менее 23 человек погибли в ходе акций протеста против военного мятежа в Судане, которые продолжаются с 25 октября.

Как передает Report со ссылкой на "Анадолу", центральный комитет врачей Судана заявил о гибели еще двух участников протестов, получивших тяжелые огнестрельные ранения в голову и область шеи 13 ноября.

В заявлении комитета отмечается, что в результате вмешательства сил безопасности в акции протеста 13 ноября погибли 7 человек, в том числе трое несовершеннолетних, еще 215 человек получили ранения.

В Судане утром 25 октября военнослужащие задержали премьер-министра Абдаллу Хамдука и ряд других политиков. На следующий день появилось сообщение об освобождении Хамдука.

Генерал армии Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил в стране чрезвычайное положение и сообщил о роспуске Суверенного совета и правительства. Он добавил, что в Судане будет создано технократическое правительство с участием всех слоев населения.