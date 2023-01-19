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Число погибших в ходе протестов в Перу возросло до 53

Число погибших в ходе протестов в Перу возросло до 53 Число жертв столкновений в ходе антиправительственных демонстраций в Перу достигло 53.
Другие страны
19 января 2023 г. 09:50
Число погибших в ходе протестов в Перу возросло до 53

Число жертв столкновений в ходе антиправительственных демонстраций в Перу достигло 53.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в четверг агентство Associated Press (AP).

По его данным, в среду протестующие подожгли полицейский участок и здание суда в городе Макусани после того, как два человека были убиты и один серьезно ранен во время антиправительственных протестов.

Ранее власти Перу объявили о введении чрезвычайного положения в департаменте Лима и ряде других регионов.

После отстранения от власти президента Педро Кастильо 7 декабря 2022 года в Перу начались масштабные антиправительственные выступления. Они сопровождаются блокированием дорог, нападениями на аэропорты и здания органов власти. Участники протестов требуют отставки главы государства Дины Болуарте и проведения новых выборов.

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Версия на английском языке Death toll in Peru protests rises to 53

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