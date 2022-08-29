О нас

Число погибших в ходе протестных акций в Багдаде достигло 10

Число погибших в ходе протестных акций в Багдаде достигло 10 По меньшей мере 10 человек погибли, 200 получили ранения в ходе протестных акций, которые проходят в Багдаде в понедельник.
Другие страны
29 августа 2022 г. 22:21
Число погибших в ходе протестных акций в Багдаде достигло 10

По меньшей мере 10 человек погибли, 200 получили ранения в ходе протестных акций, которые проходят в Багдаде в понедельник.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает телеканал Al Jazeera.

В числе пострадавших несколько сотрудников иракских силовых структур.

У некоторых демонстрантов наблюдаются признаки удушья, поскольку силы безопасности применили слезоточивый газ против сторонников влиятельного шиитского имама Муктады ас-Садра, которые штурмовали бетонные заграждения, возведенные вокруг правительственной "зеленой зоны" в Багдаде. Кроме того, несколько участников акций протеста получили травмы от попадания резиновых пуль.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке İraqda etirazlar zamanı 10 nəfər ölüb, yüzlərlə yaralı var

Самое читаемое

Во всех 50 штатах США зафиксировали оспу обезьян
Во всех 50 штатах США зафиксировали оспу обезьян
23 августа 2022 г. 07:24
SOCAR и казахстанская компания QazaqGaz подписали Меморандум о взаимопонимании
ФотоSOCAR и казахстанская компания QazaqGaz подписали Меморандум о взаимопонимании
24 августа 2022 г. 21:03
Депутат: В Иране притесняют азербайджанцев, создавая все условия для армян
Депутат: В Иране притесняют азербайджанцев, создавая все условия для армян
26 августа 2022 г. 13:30
Польская армия набрала на службу более 13 тыс. добровольцев
Польская армия набрала на службу более 13 тыс. добровольцев
29 августа 2022 г. 06:38
British Airways планирует отменить около 10 тысяч рейсов
British Airways планирует отменить около 10 тысяч рейсов
23 августа 2022 г. 07:37
ГПС: Контрабандист бросил наркотики на границе и сбежал обратно в Иран
ФотоГПС: Контрабандист бросил наркотики на границе и сбежал обратно в Иран
23 августа 2022 г. 15:47
Украина будет готова ко вступлению в Евросоюз к 2024 году - Шмыгаль
Украина будет готова ко вступлению в Евросоюз к 2024 году - Шмыгаль
23 августа 2022 г. 20:51
Китай вывел на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли
Китай вывел на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли
24 августа 2022 г. 09:53
Главы Азербайджана и Казахстана ознакомились с проектом детского центра в Физули
ФотоГлавы Азербайджана и Казахстана ознакомились с проектом детского центра в Физули
24 августа 2022 г. 17:20
Чехия планирует созвать саммит ЕС по ценам на энергию
Чехия планирует созвать саммит ЕС по ценам на энергию
24 августа 2022 г. 20:52

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi