Число погибших в ходе песчаной бури в Индии превысило 100 человек - ОБНОВЛЕНО

© AFP

Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ Число погибших в ходе песчаной бури, сопровождавшейся ливнем и грозой в Северной Индии, достигло 109 человек, сообщает Report со ссылкой на индийские СМИ.

Общее число пострадавших составляет 130 человек.

*** 12:12

Свыше 70 человек погибли, десятки пострадали во время мощной песчаной бури, которая накрыла накануне вечером несколько штатов на севере Индии, переедает Report со ссылкой на РИА Новости.

По данным местных телеканалов, буря прошлась по штатам Уттар-Прадеш и Раджастан, где в совокупности с грозовыми ливнями стала причиной обрушения нескольких жилых домов. Штормовой ветер вырывал деревья и валил электрические столбы, из-за чего во многих районах были зафиксированы перебои с подачей электроэнергии.

От удара стихии в Раджастане в наибольшей степени пострадали его восточные районы: Алвар, Дхолпур и Бхаратпур.