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Число погибших в ходе конфликта на границе граждан Кыргызстана возросло до 62

Число погибших в ходе конфликта на границе граждан Кыргызстана возросло до 62 Количество граждан Киргизии, погибших в результате недавних вооруженных столкновений на границе с Таджикистаном, возросло до 62.
Другие страны
24 сентября 2022 г. 12:49
Число погибших в ходе конфликта на границе граждан Кыргызстана возросло до 62

Количество граждан Кыргызстана, погибших в результате недавних вооруженных столкновений на границе с Таджикистаном, возросло до 62.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в субботу сообщила пресс-служба Минздрава Кыргызстана.

"Количество погибших увеличилось до 62 человек", - говорится в сообщении. Ранее сообщалось о 59 жертвах конфликта.

Еще около 200 кыргызских граждан во время боестолкновений получили ранения и травмы.

Вооруженные столкновения между Таджикистаном и Кыргызстаном начались 14 сентября в местности Кех таджикского анклава Ворух, на отдельных участках общей границы они продолжались до 17 сентября. По данным таджикской стороны, в ходе конфликта погибли свыше 40 жителей республики.

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Версия на азербайджанском языке Tacikistanla sərhəddə ölən Qırğızıstan vətəndaşlarının sayı 62-yə çatıb
Версия на английском языке Death toll of Kyrgyz citizens killed during border conflict rises to 62

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