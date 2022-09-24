Число погибших в ходе конфликта на границе граждан Кыргызстана возросло до 62

Количество граждан Киргизии, погибших в результате недавних вооруженных столкновений на границе с Таджикистаном, возросло до 62.

Количество граждан Кыргызстана, погибших в результате недавних вооруженных столкновений на границе с Таджикистаном, возросло до 62.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в субботу сообщила пресс-служба Минздрава Кыргызстана.

"Количество погибших увеличилось до 62 человек", - говорится в сообщении. Ранее сообщалось о 59 жертвах конфликта.

Еще около 200 кыргызских граждан во время боестолкновений получили ранения и травмы.

Вооруженные столкновения между Таджикистаном и Кыргызстаном начались 14 сентября в местности Кех таджикского анклава Ворух, на отдельных участках общей границы они продолжались до 17 сентября. По данным таджикской стороны, в ходе конфликта погибли свыше 40 жителей республики.