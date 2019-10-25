Число погибших в ходе беспорядков в Чили возросло до 19

Число погибших в ходе беспорядков, сотрясающих Чили с минувшей недели, достигло 19 человек. Последней к настоящему времени жертвой стал гражданин Перу, умерший в больнице в пятницу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, oб этом сообщило агентство EFE.

Перуанец получил огнестрельное ранение несколько дней назад, во время нападения на магазин на юге Сантьяго.

Ранее власти страны сообщали о гибели двух граждан Колумбии, одного перуанца и одного эквадорца.

Протесты, переросшие в беспорядки, грабежи, акты вандализма и столкновения с полицией, начались в Сантьяго 14 октября, после того как власти решили поднять стоимость проезда в метро.