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Число погибших в Газе увеличилось до 20 674

Число погибших в Газе увеличилось до 20 674 Число погибших в секторе Газа с начала 7 октября нового витка эскалации палестино-израильского конфликта возросло до 20 674.
Другие страны
26 декабря 2023 г. 00:08
Число погибших в Газе увеличилось до 20 674

Число погибших в секторе Газа с начала 7 октября нового витка эскалации палестино-израильского конфликта возросло до 20 674.

Как передает Report, об этом сообщил Минздрав анклава в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, еще 54 536 человек пострадали.

Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков.

Израильская сторона в ответ на это объявила о начале операции "Железные мечи", которая продолжается по сей день.

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Версия на азербайджанском языке Qəzzada ölənlərin sayı 20 min 674-ə çatıb

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