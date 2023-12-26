Число погибших в Газе увеличилось до 20 674

Число погибших в секторе Газа с начала 7 октября нового витка эскалации палестино-израильского конфликта возросло до 20 674.

Число погибших в секторе Газа с начала 7 октября нового витка эскалации палестино-израильского конфликта возросло до 20 674.

Как передает Report , об этом сообщил Минздрав анклава в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, еще 54 536 человек пострадали.

Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков.

Израильская сторона в ответ на это объявила о начале операции "Железные мечи", которая продолжается по сей день.