Число погибших в Газе приблизилось к 24 тыс.

Число жителей сектора Газа, погибших с 7 октября в результате военных действий, возросло до 23 968.

Число жителей сектора Газа, погибших с 7 октября в результате военных действий, возросло до 23 968.

Как передает Report , такие данные представило Министерство здравоохранения анклава в своем Telegram-канале.

На данный момент зарегистрировано 60 582 раненых. Ведомство уточнило, что за минувшие сутки число погибших увеличилось на 125, еще 265 человек получили ранения.

Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков.

Израильская сторона в ответ на это объявила о начале операции "Железные мечи", которая продолжается по сей день.