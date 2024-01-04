Число погибших в Газе приблизилось к 22,5 тыс.

Число погибших в результате операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа достигло 22 тыс. 438.
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За тот же период, ранения получили 57 614 человек. За минувшие сутки в Газе погибли 125 человек, более 300 пострадали.
Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков.
Израильская сторона в ответ на это объявила о начале операции "Железные мечи", которая продолжается по сей день.