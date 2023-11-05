Число погибших в Газе превысило 9,7 тыс. человек

Число погибших в результате ответных израильских атак в секторе Газа с момента обострения 7 октября конфликта на Ближнем Востоке превысило 9,7 тыс.
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По информации, число погибших возросло до 9 770, еще 24 808 человек получили ранения.
Напомним, что ракетный обстрел израильской территории начался рано утром 7 октября со стороны сектора Газа. Израильская армия в ответ на это объявила о "состоянии готовности к войне". 8 октября Израиль официально объявил о переходе страны в "состояние войны". Операция получила название "Железные мечи".