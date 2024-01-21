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Число погибших в Газе превысило 25 тыс. человек

Число погибших в Газе превысило 25 тыс. человек Число погибших в секторе Газа с начала боевых действий 7 октября 2023 года достигло 25 105 человек.
Другие страны
21 января 2024 г. 14:11
Число погибших в Газе превысило 25 тыс. человек

Число погибших в секторе Газа с начала боевых действий 7 октября 2023 года достигло 25 105 человек.

Как передает Report, об этом сообщило министерство здравоохранения Газы.

По данным здравоохранительного ведомства, за последние 24 часа погибли 178 жителей Газы и 293 получили ранения.

Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков.

Израильская сторона в ответ на это объявила о начале операции "Железные мечи", которая продолжается по сей день.

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