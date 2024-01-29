Число погибших в Газе палестинцев приблизилось к отметке 26,5 тыс.

Число погибших палестинцев в секторе Газа с 7 октября 2023 года достигло 26 422 человека.

Число погибших палестинцев в секторе Газа с 7 октября 2023 года достигло 26 422 человека.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило министерство здравоохранения палестинского анклава.

Еще как минимум 65 087 жителей были ранены.

Кроме того, на Западном берегу реки Иордан с момента обострения конфликта в октябре 2023 года погибли по меньшей мере 370 палестинцев, ранены более чем 4 250 человек.

Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков.

Израильская сторона в ответ на это объявила о начале операции "Железные мечи", которая продолжается по сей день.