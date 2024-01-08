Число погибших в Газе палестинцев превысило 23 тыс. человек

Число палестинцев, погибших в секторе Газа превысило 23 тыс. человек.

Число палестинцев, погибших в секторе Газа, превысило 23 тыс. человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такие данные привело Министерство здравоохранения анклава.

Общее число пострадавших также возросло за прошедшие сутки и в настоящий момент составляет 58 926. Всего за последние 24 часа погибли 249 человек, ранения получили еще 510.

Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков.

Израильская сторона в ответ на это объявила о начале операции "Железные мечи", которая продолжается по сей день.