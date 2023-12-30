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Число погибших в Газе палестинцев превысило 21,6 тыс. человек

Число погибших в Газе палестинцев превысило 21,6 тыс. человек Число погибших в секторе Газа палестинцев с начала эскалации конфликта между радикальным палестинским движением ХАМАС и Израилем составило 21 тыс. 672.
Другие страны
30 декабря 2023 г. 19:06
Число погибших в Газе палестинцев превысило 21,6 тыс. человек

Число погибших в секторе Газа палестинцев с начала эскалации конфликта между радикальным палестинским движением ХАМАС и Израилем составило 21 тыс. 672.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на министерство здравоохранения анклава.

В заявлении министерства говорится, что за последние 24 часа погибли 165 жителей Газы. Еще 56 165 человек получили ранения в ходе боевых действий.

Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков.

Израильская сторона в ответ на это объявила о начале операции "Железные мечи", которая продолжается по сей день.

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