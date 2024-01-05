Число погибших в Газе палестинцев достигло 22,6 тыс. человек

Число погибших палестинцев в секторе Газа достигло 22,6 тыс. человек.

Число погибших палестинцев в секторе Газа достигло 22,6 тыс. человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило министерство здравоохранения палестинского анклава.

"С начала резкой эскалации напряженности в Газе при атаках израильской армии в секторе погибли 22 600 человек", - говорится в заявлении ведомства, которое привел телеканал Al Hadath.

По данным Минздрава, за тот же период ранения получили 57 910 человек.

За минувшие сутки погибли 162 палестинца, почти 300 получили ранения.