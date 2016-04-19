​Число погибших в Эквадоре в результате землетрясения возросло до 480

Баку. 19 Апреля. REPORT.AZ/ Число жертв мощного землетрясения в Эквадоре уже составляет 480 человек.

Как передает Report, об этом сообщил во вторник заместитель главы МВД страны Диего Фуэнтес.

Ранее называлась цифра в 424 погибших. По словам Фуэнтеса, более 2,5 тысяч человек получили ранения, отмечает портал Univision.

Ранее президент Эквадора Рафаэль Корреа сообщил, что ущерб от произошедшего в стране землетрясения составил от двух до трех миллиардов долларов. По его словам, землетрясение может стоить Эквадору 2-3% ВВП.

Подземные толчки магнитудой 7,8 были зафиксированы в Эквадоре вечером 16 апреля. Эпицентр располагался в 28 километрах к юго-востоку от населенного пункта Муисне. Очаг землетрясения залегал на глубине 20,2 километра. От удара стихии обрушились многоэтажные отели, рестораны, жилые дома вместе с их обитателями.