Число погибших в ДТП в Перу достигло 44 человек - ОБНОВЛЕНО

Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ До 44 человек возросло число погибших в ДТП с пассажирским автобусом в Перу, упавшим в 200-метровую пропасть.

Как передает Report,об этом сообщает РИА Новости.

"У нас есть информация о 44 погибшим при ДТП в Оконье", — заявил каналу TV Peru генеральный директор министерства наземного транспорта Пауль Конча.

Еще десять человек получили серьезные ранения.

***17:58

По меньшей мере 30 человек погибли и 17 пострадали в Перу в результате автокатастрофы, которая произошла на территории региона Арекипа на юге страны, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Автобус с пассажирами перевернулся на скоростной автостраде и сорвался в пропасть.

О причинах ДТП пока не сообщается.

По информации спасателей, число жертв автокатастрофы может увеличиться.