Число погибших в ДТП в Перу достигло 44 человек - ОБНОВЛЕНО

Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ До 44 человек возросло число погибших в ДТП с пассажирским автобусом в Перу, упавшим в 200-метровую пропасть.
Как передает Report,об этом сообщает РИА Новости.
"У нас есть информация о 44 погибшим при ДТП в Оконье", — заявил каналу TV Peru генеральный директор министерства наземного транспорта Пауль Конча.
Еще десять человек получили серьезные ранения.
***17:58
По меньшей мере 30 человек погибли и 17 пострадали в Перу в результате автокатастрофы, которая произошла на территории региона Арекипа на юге страны, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.
Автобус с пассажирами перевернулся на скоростной автостраде и сорвался в пропасть.
О причинах ДТП пока не сообщается.
По информации спасателей, число жертв автокатастрофы может увеличиться.
Sədrəddin İsmayılovАвтор новости
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