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    Число погибших в ДТП в Перу достигло 44 человек - ОБНОВЛЕНО

    Автобус с пассажирами перевернулся на скоростной автостраде и сорвался в пропасть

    Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ До 44 человек возросло число погибших в ДТП с пассажирским автобусом в Перу, упавшим в 200-метровую пропасть.

    Как передает Report,об этом сообщает РИА Новости.

    "У нас есть информация о 44 погибшим при ДТП в Оконье", — заявил каналу TV Peru генеральный директор министерства наземного транспорта Пауль Конча.

    Еще десять человек получили серьезные ранения.

    ***17:58

    По меньшей мере 30 человек погибли и 17 пострадали в Перу в результате автокатастрофы, которая произошла на территории региона Арекипа на юге страны, сообщает Report со ссылкой на ТАСС. 

    Автобус с пассажирами перевернулся на скоростной автостраде и сорвался в пропасть.

    О причинах ДТП пока не сообщается.

    По информации спасателей, число жертв автокатастрофы может увеличиться.

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