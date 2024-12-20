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Число погибших в ДТП на западе Индии увеличилось до 11

Число погибших в ДТП на западе Индии увеличилось до 11 До 11 человек возросло число погибших в ДТП, произошедшем в штате Раджастхан при столкновении автоцистерны со сжиженным газом с другим автомобилем и возникшего сильного пожара.
Другие страны
20 декабря 2024 г. 21:18
Число погибших в ДТП на западе Индии увеличилось до 11

До 11 человек возросло число погибших в ДТП, произошедшем в штате Раджастхан при столкновении автоцистерны со сжиженным газом с другим автомобилем и возникшего сильного пожара.

Об этом Report передает со ссылкой на издание Hindustan Times.

Ранее сообщалось о пяти погибших.

Состояние половины из 43 доставленных в больницу пострадавших в результате пожара оценивается как чрезвычайно критическое, семеро подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Инцидент произошел на национальном шоссе Джайпур - Аджмер рано утром в пятницу в результате столкновения автоцистерны с грузовиком. Из-за произошедшей утечки сжиженного газа произошел взрыв и возник сильный пожар. Огонь охватил 37 транспортных средств, двигавшихся в обоих направлениях, а также здание у обочины магистрали.

От сильного пожара пострадала часть трассы протяженностью 300 м, движение по этому участку шоссе сейчас возобновилось. Правительство Раджастхана объявило о предоставлении финансовой помощи родственникам погибших и пострадавшим.

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