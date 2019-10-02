Число погибших в ДТП на юге Перу увеличилось до 23 - ОБНОВЛЕНО

Не менее 23 человек погибли и еще 30 пострадали во вторник при падении автобуса в пропасть на юге Перу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют обновленные данные Управления по контролю за наземным пассажирским и грузовым транспортом. Ранее сообщалось о 10 погибших.

"По словам сотрудников управления, которые находятся на месте, погибли 23 человека. Кроме того, согласно информации полиции, 30 человек пострадали", - говорится в сообщении.

Пострадавшие были доставлены в больницы ближайших городов, в том числе Куско.

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Десять человек погибли и 14 пострадали в результате ДТП на юге Перу.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает служба по надзору за пассажирским и грузовым наземным транспортом Перу (Sutran).

Автобус сорвался в пропасть со 100-метровой высоты. Трагедия произошла в провинции Киспиканчи, которая входит в регион Куско, известный туристическими объектами, такими как древний город Мачу-Пикчу.

"Согласно данным полиции, 10 человек погибли и 14 пострадали, они были доставлены в больницы", - говорится в сообщении.

Сотрудники ведомства находятся на месте для выяснения обстоятельств произошедшего.