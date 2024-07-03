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Число погибших в давке в ходе религиозной процессии в Индии возросло до 116

Число погибших в давке в ходе религиозной процессии в Индии возросло до 116 Число погибших в давке на религиозном мероприятии в округе Хатрас в центральном индийском штате Уттар-Прадеш возросло до 116.
Другие страны
3 июля 2024 г. 00:28
Число погибших в давке в ходе религиозной процессии в Индии возросло до 116

Число погибших в давке на религиозном мероприятии в округе Хатрас в центральном индийском штате Уттар-Прадеш возросло до 116.

Как передает Report, об этом местные власти.

Согласно информации, 88 человек погибли в храме, 27 раненых скончались в соседней районной больнице Этах, один человек скончался в районной больнице Хатрас. Власти не исключают, что число погибших увеличится.

Напомним, что инцидент произошел 2 июля в деревне Мугал Гархи штата Уттар-Прадеш.

Основную часть погибших составляют женщины. По предварительным данным, в ходе мероприятия религиозный проповедник обращался к своим последователям в специально установленной палатке. В помещении собралось много людей, стало душно и люди начали в спешке выходить из палатки. После чего началась давка.

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Версия на азербайджанском языке Hindistanda dini ibadətgahdakı izdihamda ölənlərin sayı 116-ya çatıb

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